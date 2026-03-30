【あの人は今こうしている】【写真】バンクーバー五輪銅メダル加藤条治さんは連盟スピードスケート副強化部長 企業とアスリートをつなぐ活動にも協力中谷口浩美さん（世界陸上マラソン金メダリスト／65歳）かつて日本のマラソンは強かった。1991年の世界陸上で優勝した谷口浩美さんは、東京国際やロッテルダムでも優勝し、五輪に2度出場。期待された92年のバルセロナ五輪では「こけちゃいました」のコメントで一躍人気者に。