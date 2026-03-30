軽量・シンプルを追求した装備内容GAZOO Racing（GR）は2026年3月13日、「GRヤリス」の一部改良を実施し、同年中に発売すると発表しました。今回の改良では、モータースポーツで得た知見を活かし、主にパフォーマンス関連の装備に改良が加えられています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“4WD”スポーツカー」の姿です！画像を見る！（30枚以上）26式へと進化したGRヤリスのなかで、最もリーズナブ