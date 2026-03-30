チャットAIは親しみやすさや共感性を備えた人間的な応答をするようトレーニングされており、その結果ユーザーにこびへつらうようになって信頼性が低下するという研究結果や、AIは人間よりもおべっかを使う確率が50％以上高いという研究結果があります。スタンフォード大学の研究者らが2026年3月26日に発表した論文では、主要な大規模言語モデル(LLM)におけるおべっか傾向が測定され、ユーザーが非倫理的行動をとった場合でさえAIは