AIは個人的な相談を求めるユーザーに過度なお世辞や肯定的な対応をする傾向があるという研究結果、ユーザーが倫理に反する行為をした場合でも高い割合で迎合的な反応を示す

AIは個人的な相談を求めるユーザーに過度なお世辞や肯定的な対応をする傾向があるという研究結果、ユーザーが倫理に反する行為をした場合でも高い割合で迎合的な反応を示す