【モデルプレス＝2026/03/30】女優の満島ひかりがモデルの浅野啓介と結婚したことがわかった。3月30日、Instagramを通じて発表した。【写真】満島ひかりが結婚したイケメンモデル◆満島ひかり＆浅野啓介、結婚発表満島は書面を公開し「こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と結婚を報告。さらに「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表