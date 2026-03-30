満島ひかり、モデル・浅野啓介との結婚発表 妊娠も報告「お腹の中には新しい命が宿っております」
【モデルプレス＝2026/03/30】女優の満島ひかりがモデルの浅野啓介と結婚したことがわかった。3月30日、Instagramを通じて発表した。
【写真】満島ひかりが結婚したイケメンモデル
満島は書面を公開し「こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と結婚を報告。さらに「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。
続けて「周りからの協力や温かな気持ちをいただきいまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と近況を報告。「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と結んでいる。（modelpress編集部）
満島は1985年11月30日生まれ、沖縄県出身。現在40歳。1997年にダンスボーカルグループ・Folderとしてデビュー。2009年、園子温監督の映画「愛のむきだし」で注目を浴び、2013年には、民放初主演となる日本テレビ系ドラマ「Woman」で多数の主演女優賞を獲得。主な出演作はドラマ「ごめんね青春！」（2014)、「カルテット」（2017）「監獄のお姫さま」（2017）、映画「海辺の生と死」（2017）、映画「アイ・アム まきもと」（2022）、配信ドラマ「First Love 初恋」（2022）、映画「ラストマイル」（2024）など。弟は俳優の満島真之介。プライベートでは2010年10月に映画監督の石井裕也氏と結婚し、2016年に離婚している。
浅野は、北海道・札幌出身。モデルとしてキャリアをスタートさせ、ニューヨークと日本を拠点に精力的に活動。世界的なモデルエージェンシー「NEXT Model Management」に所属し、数々のキャンペーンに起用される傍ら、写真家としての感性を磨くことにも注力している。
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◆満島ひかり＆浅野啓介、結婚発表
満島は書面を公開し「こんにちは 本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と結婚を報告。さらに「お腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。
◆満島ひかりプロフィール
満島は1985年11月30日生まれ、沖縄県出身。現在40歳。1997年にダンスボーカルグループ・Folderとしてデビュー。2009年、園子温監督の映画「愛のむきだし」で注目を浴び、2013年には、民放初主演となる日本テレビ系ドラマ「Woman」で多数の主演女優賞を獲得。主な出演作はドラマ「ごめんね青春！」（2014)、「カルテット」（2017）「監獄のお姫さま」（2017）、映画「海辺の生と死」（2017）、映画「アイ・アム まきもと」（2022）、配信ドラマ「First Love 初恋」（2022）、映画「ラストマイル」（2024）など。弟は俳優の満島真之介。プライベートでは2010年10月に映画監督の石井裕也氏と結婚し、2016年に離婚している。
◆浅野啓介プロフィール
浅野は、北海道・札幌出身。モデルとしてキャリアをスタートさせ、ニューヨークと日本を拠点に精力的に活動。世界的なモデルエージェンシー「NEXT Model Management」に所属し、数々のキャンペーンに起用される傍ら、写真家としての感性を磨くことにも注力している。
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