Photo: 小暮ひさのり 2026年3月11日の記事を編集して再掲載しています。3万円はデカいか、否か。エントリーiPhoneの「e」シリーズとして2世代目の進化を遂げた「iPhone 17e」。昨年のiPhone 16eから、かなり良い進化を遂げて、予算抑えめでiPhoneを使いたい！ニーズにはバチリとフィットしています。…が、ここでちょっと気になるのがiPhone 17との違い。iPhone 17eは256GBモデルが9万9800円