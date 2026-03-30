エティハド航空は、欧州行きを対象としたセールを、3月27日午前10時半から30日まで開催する。ビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復運賃が対象で、設定路線と燃油サーチャージや諸税が含まれた総額の往復最低運賃は以下の通り。搭乗期間は3月27日から6月30日まで。・東京/成田発着（エコノミークラス、ビジネスクラスの順）アテネ（101,640円／277,440円）、バルセロナ（101,640円／332,940円）、ローマ（110,910円／277,4