鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。たびたびインスタグラムにも登場してくる可愛い甥っ子、姪っ子と一緒にアンパンマンこどもミュージアムに出かけたことを投稿した。【写真】試合中とは表情が全然違う！ 甥っ子たちと楽しいオフを満喫した鈴木愛先週の大会を欠場した鈴木がオフを満喫。にっこりと笑うバイキンマンの前や登場キャラクターが勢揃いした広場での3ショット、「ロードトレインSLマン」に仲よく乗車している写真など