鈴木愛が甥っ子たちとアンパンマンミュージアムへ 童心に帰ってオフを満喫！
鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。たびたびインスタグラムにも登場してくる可愛い甥っ子、姪っ子と一緒にアンパンマンこどもミュージアムに出かけたことを投稿した。
【写真】試合中とは表情が全然違う！ 甥っ子たちと楽しいオフを満喫した鈴木愛
先週の大会を欠場した鈴木がオフを満喫。にっこりと笑うバイキンマンの前や登場キャラクターが勢揃いした広場での3ショット、「ロードトレインSLマン」に仲よく乗車している写真などを公開した。アンパンマンのキャラがプリントされたシャツを着た甥も姪も大喜びしている様子だ。投稿を見たファンは「可愛いちびっ子達ですね〜！」「最高のリフレッシュ」「いい笑顔で可愛いです」「アンパンマンの中ならどのキャラクターが好きですか？」など、たくさんのコメントが寄せられていた。今シーズンの鈴木はこれまで2試合に参戦。どちらも5位でフィニッシュして好調な滑り出しを見せている。本人が目標としている国内ツアー通算30勝に向けて、昨シーズンも2勝を重ねてあと8勝まで迫っている。ファンはさらに勝ち星を重ねることを期待して、応援を続けている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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