通常ありえない、異様な光景が広がった。現地３月28日に開催された国際親善試合で、アメリカは自国のメルセデス・ベンツ・スタジアムでベルギー代表と対戦。２−５で敗れた。この一戦において、アメリカは白赤の斜めストライプのホームユニホーム、ベルギーは淡い青にピンクが入った白系のアウェーユニホームを着用。互いのチームを色で判別しづらい状況が発生した。アメリカは後ろの背番号部分はストライプが入っておらず、