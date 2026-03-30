【パッチノート「Ver.1.01.00」】 配信中 Pearl Abyssは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠（Crimson Desert）」において、パッチノート「Ver.1.01.00」をSteam版にて配信した。 今回のパッチでは、呼び出し可能な乗り物5種を追加し、ワープおよび復活時のロード時間を短