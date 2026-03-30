PC版「紅の砂漠」パッチノート「Ver.1.01.00」を配信。乗り物5種の追加＆ロード時間を短縮PS5/Xbox Series X|S版などは後日配信
【パッチノート「Ver.1.01.00」】 配信中
Pearl Abyssは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠（Crimson Desert）」において、パッチノート「Ver.1.01.00」をSteam版にて配信した。
今回のパッチでは、呼び出し可能な乗り物5種を追加し、ワープおよび復活時のロード時間を短縮。また、操作感向上のための継続的な取り組みの一環として、操作に関する追加の改善事項も適用されている。
なお、PS5/Xbox Series X|S版およびEpic Games Store、Mac App Storeでもパッチ適用予定。すべてのパッチが適用され次第、改めて告知される。
#紅の砂漠- 紅の砂漠 (@CrimsonDesertJP) March 29, 2026
パッチバージョン1.01.00を配信しております。
召喚可能な乗り物5種の追加、ファストトラベル／復活時の読み込み時間短縮、キーボード／マウスおよびコントローラー操作の一部調整などを実施しました。
現在はSteam版にて配信中です。… pic.twitter.com/GBbWZkWLIN
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