【パッチノート「Ver.1.01.00」】 配信中

Pearl Abyssは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠（Crimson Desert）」において、パッチノート「Ver.1.01.00」をSteam版にて配信した。

今回のパッチでは、呼び出し可能な乗り物5種を追加し、ワープおよび復活時のロード時間を短縮。また、操作感向上のための継続的な取り組みの一環として、操作に関する追加の改善事項も適用されている。

なお、PS5/Xbox Series X|S版およびEpic Games Store、Mac App Storeでもパッチ適用予定。すべてのパッチが適用され次第、改めて告知される。

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