東京女子プロレスは29日、東京・両国国技館で「GRANDPRINCESS’26」を開催し、“人気声優”上坂すみれがプロレスデビュー戦でアイアンマンヘビーメタル級王座を奪取した。昨年4月20日、DDTプロレスの神田明神ホール大会のメインイベント終了後、DDTのマスコットキャラクター・ポコたんがその時点の王者・平田一喜をスパナで殴打。同大会のアンバサダーだった声優の稲田徹に促され、上坂が平田をフォールして同王座を奪った