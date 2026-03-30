アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体製造装置関連が軒並みウリ気配スタートとなるなど半導体製造装置関連株への売り圧力が強まっている。前週末の米国株市場では中東情勢の一段の緊迫化を背景にリスク回避の流れが加速、特にハイテクセクターへの売りがかさんだ。半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も続落し、長期波動の下値支持ラインである２６週移動平均線に急