「Ｆ１・日本ＧＰ・決勝」（２９日、鈴鹿サーキット）５年ぶりに復帰したホンダのパワーユニット（ＰＵ）を搭載するアストンマーチン勢は、フェルナンド・アロンソ（４４）＝スペイン＝が１８位で、今季チームとして初完走を果たした。ランス・ストロール（２７）＝カナダ＝はリタイア。ポールポジション（ＰＰ）でスタートしたメルセデスの１９歳、キミ・アントネッリ（イタリア）が、初優勝した第２戦に続く２連勝を飾った。