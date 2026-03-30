豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」は29日の6〜12Rで二次予選を行い、きょう30日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は10Rだ。杉浦が4分戦をライン有利に進める。鈴木竜は1月の和歌山記念で2度連係。初戦は現地集合ワンツーだった。今回は好援護からチョイ差しに期待する。＜9＞＜1＞本線。後藤の駆けっぷりがいい。福永目標に伸びる山田も外せない。もつれれば中国コンビの攻撃が届くか。