豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」は29日の6〜12Rで二次予選を行い、きょう30日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は10Rだ。

杉浦が4分戦をライン有利に進める。鈴木竜は1月の和歌山記念で2度連係。初戦は現地集合ワンツーだった。今回は好援護からチョイ差しに期待する。＜9＞＜1＞本線。後藤の駆けっぷりがいい。福永目標に伸びる山田も外せない。もつれれば中国コンビの攻撃が届くか。

＜1＞杉浦侑吾 1車駆けなのは分かったので引き離すだけ引き離したけど、2日目は少し重たくて後半の脚がなかった。自力。

＜2＞大川龍二 月森君がしっかりと競輪をやってくれた。再度、月森君へ。

＜3＞福永大智 仕掛けが遅かった。出てからも、きれいに回せなかった。自力。

＜4＞田中誠 あの位置でも、もう少しやりようがあった。最後は危険回避で行けるところまで。後藤君へ。

＜5＞山田久徳 余裕あったし、最後も伸びてくれた。再度、福永君へ。

＜6＞青森伸也 最後はあのコースしかないと思って突っ込んだ。関東へ。

＜7＞後藤大輝 向かい風のホームまでにスピードに乗せようと思った。最後は思ったよりも粘れた。自力。

＜8＞月森亮輔 詰まったところで行こうと決めていた。自分でもびっくりするくらい伸びた。自力自在。

＜9＞鈴木竜士 別線にスキがあったので前々へ。順繰りに行けば先行も考えていた。2コーナーで行くべきでしたね。九州ラインの力が強かった。杉浦君へ。