【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の妻夫木聡と高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が出演する「ひるまック」2026年新TVCM「白昼の衝撃600円」篇が、4月6日より全国放映開始される。【写真】高石あかり、美背中際立つドレス姿◆ひるまック、平日昼限定で5種のセットが600円台に「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」「てりやきチキンフィレオ」「フィレオフィッシュ