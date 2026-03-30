NHKラジオ第2放送が30日、放送終了を迎え、95年の歴史に幕を下ろした。NHK放送センター＝東京・渋谷NHKは経営の合理化を目的にAMの「ラジオ第2」を3月末で放送終了し、AMとFMの2波に再編。これまで放送してきた教育番組などは、「AM」「FM」で引き続き編成されるが、社団法人東京放送局開局時の1925年にスタートした『株式市況』は移行せず、27日で101年の歴史に幕を下ろした。また、放送終了前の23時30分から24時まで放送された『