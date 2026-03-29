ロッテ−西武（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、乃木坂46の小川 彩さん･柴田 柚菜さんがセレモニアルピッチを行った。▼ 小川 彩さんコメント「カッコよく投げたいなと思っていたんですけど、とても緊張してしまいました！個人的に点数を付けるなら46点で悔しかったです…!今シーズンはたくさん球場に行って応援したいと思います！」▼ 柴田 柚菜さんコメント「大好きなマリーンズの球場で投げることができてとてもよかったで