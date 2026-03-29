[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](ミクスタ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 41 杉本光希DF 2 奈良坂巧DF 4 長谷川光基DF 22 生駒仁MF 7 平原隆暉MF 13 熊澤和希MF 17 岡野凜平MF 19 吉原楓人MF 30 福森健太MF 66 高橋大悟FW 10 永井龍控えGK 31 大谷幸輝DF 23 前田稜太MF 6 星広太MF 8 吉長真優MF 14 井澤春輝MF 40 官澤琉汰FW 9 河辺駿太郎FW 18 渡邉颯太FW 37 吉田晃盛監督増