北九州vs琉球 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
MF 7 平原隆暉
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 30 福森健太
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 23 前田稜太
MF 6 星広太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 40 官澤琉汰
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
FW 18 上野瑶介
FW 89 高木大輔
控え
GK 1 佐藤久弥
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
FW 26 カル・ジェニングス
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
MF 7 平原隆暉
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 30 福森健太
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 23 前田稜太
MF 6 星広太
MF 8 吉長真優
MF 40 官澤琉汰
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[FC琉球]
先発
GK 50 川島康暉
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 8 堀内颯人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
FW 18 上野瑶介
FW 89 高木大輔
控え
GK 1 佐藤久弥
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 10 富所悠
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
FW 26 カル・ジェニングス
監督
平川忠亮