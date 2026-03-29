バレーボールのヴィクトリーナ姫路は29日、2025-26 SVリーグ女子レギュラーシーズンでのホームゲーム最終戦に臨む。姫路市のヴィクトリーナ・ウインク体育館で、クインシーズ刈谷と対戦する。試合開始は午後2時5分。前日の28日、レギュラーシーズン第28節GAME1で顔を合わせた両者。5位と6位、チャンピオンシップ進出を決めたチーム同士の一戦は、5試合ぶりのホームゲームとなった姫路が2セットを先行。そのまま勢いに乗ってホ