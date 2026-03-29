赤いヒーローが活躍する「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。3月29日（日）に放送された第7話では、これまで暗躍していた黒いギャバンことデス・ギャバンが、ついに弩城怜慈（長田光平）たちの前に登場するなど、“ギャバい展開”が繰り広げられた。そんな波乱の展開が続くなか、さらに“ギャバい”ビッグニュースが到着。4月19日（日）放送の第10話から、新たなギャバン「ギャバン・ライヤ」が登場す