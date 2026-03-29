日本はスコットランドに1-0で勝利した日本代表（FIFAランク19位）は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表（同38位）と国際親善試合で対戦し、1-0で勝利した。計10人の交代を行った森保一監督は「選手を10人入れ替えながら戦えて無失点に抑えられたことはよかったと思います。最後は形を変えて、勝負につながる戦いができて、W杯に向けていい自信になる試合だった」と振り返った。この試合の最大の