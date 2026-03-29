INIのファンが松本人志に「拒否反応」11人組グローバルボーイズグループ「INI」（アイエヌアイ）のTikTokに、ダウンタウン・松本人志（62歳）が突如として登場。異色のコラボレーションにネットが騒然となる中、INIのファンたちは「一刻も早くコラボ動画を消してほしい」「事務所はちゃんと仕事を選んであげて」と、拒否反応を示している。INIは、’21年に開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』か