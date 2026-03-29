お使いで買いに行ったお米。大人用の大きな自転車をこいで、工事中の橋を渡ろうとしたらなんと、橋から落ちてしまった。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち貴重なお米が川に......なんとかかき集めたけれど。――神奈川県在住の60代男性・Hさんの思い出。＜Hさんからのおたより＞今から48年前、父と母が離婚し、私は母と暮らすようになりました。とても貧乏で、給食費や学校教材費を払えない家庭でした。ましてや、お