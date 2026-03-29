JR東日本が進める巨大プロジェクト「高輪ゲートウェイシティ」。2026年3月28日、その核となる「ニュウマン高輪」のコンセプトエリア「MIMURE（ミムレ）」がついにオープンしました。約8,000平方メートルの広大な空間に並ぶ22店舗の中でも、最大の見どころは2階を独占する「OGAWA COFFEE LABORATORY 高輪」です。単なるカフェの枠を超えた、12のラボ（実験室）が織りなす「体験型・食のテーマパーク」とも言えるこの場所。「予約は