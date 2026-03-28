この春、大学を卒業し、新たな一歩を踏み出す秋田市出身の男性がいます。多くの人々の心に寄り添える音楽を世界中に届けられる作曲家を目指して、東京で作曲家・音楽プロデューサーの卵として活動を始めます。 この春、神奈川にある洗足学園音楽大学を卒業した、秋田市出身の福田遼空（はるく）さんです。福田さんは、2歳から電子オルガンを始め、ヤマハエレクトーンフェスティバルやJOC（ジュニアオリジナル