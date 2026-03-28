皇室の記者会見は形式的なもの……という印象を持つ人も多いかもしれない。しかし、明仁上皇の皇太子時代の会見を見ると、強く「主体的な意志」を発信していることが分かる。『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つの家族はなぜ衝突したのか』（大木賢一著）では、明仁天皇と徳仁天皇、それぞれの皇太子時代における「発信」のスタイルの差について、皇室記者として取材を続けてきた著者が描き出す。今回は本書から一部抜粋し