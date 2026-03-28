声優の中村悠一が、テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（フジテレビ系 4月5日から毎週日曜 午後11時15分放送）で、新キャラクターのロキ役を担当することが発表された。中村はアニメ『呪術廻戦』五条悟役、『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚』比古清十郎役など『ジャンプ』作品の最強格キャラを次々と演じており、ネット上で話題になっている。【動画】気になる声！ロキ登場の公開された『ワンピース』エルバフ編