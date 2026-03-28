【動画】横山典弘｜勝利ジョッキーインタビュー｜https://youtu.be/oVlmgv-wyWs 第74回日経賞（GII）枠順 2026年3月28日（土）3回中山1日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ミクニインスパイア（牡4 丹内祐次） 2-2 ホールネス（牝6 M.ディー） 2-3 クリスマスパレード（牝5 石川裕紀人） 3-4 エヒト（牡9 川田将雅） 3-5 アスクナイスショー（牡5 田辺裕信） 4-6 リビアング