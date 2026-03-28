【日経賞】マイユニバース（横山典弘）｜勝利ジョッキーインタビュー｜ウイニング競馬



【動画】横山典弘｜勝利ジョッキーインタビュー｜https://youtu.be/oVlmgv-wyWs



第74回日経賞（GII）枠順

2026年3月28日（土）3回中山1日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ミクニインスパイア（牡4 丹内祐次）

2-2 ホールネス（牝6 M.ディー）

2-3 クリスマスパレード（牝5 石川裕紀人）

3-4 エヒト（牡9 川田将雅）

3-5 アスクナイスショー（牡5 田辺裕信）

4-6 リビアングラス（牡6 三浦皇成）

4-7 コスモキュランダ（牡5 横山武史）

5-8 ホウオウノーサイド（牡7 杉原誠人）

5-9 マイネルケレリウス（牡6 松岡正海）

6-10 シャイニングソード（牡5 西村淳也）

6-11 ミステリーウェイ（セ8 松本大輝）

7-12 チャックネイト（セ8 大野拓弥）

7-13 ブレイヴロッカー（セ6 荻野極）

8-14 ローシャムパーク（牡7 C.ルメール）

8-15 マイユニバース（牡4 横山典弘）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。