速報です。２８日午後５時前から広島駅発着の路面電車が一時運転見合わせとなりました。 広島電鉄によりますと何らかの原因で線路を切り替えるポイントが故障していたということです。 現在は手動でポイントを動かしていて、最大２０分の遅れが発生しているということです。 広島電鉄は今後、ポイントが故障した原因などを調査していくとしています。 （２８日午後６時時点での情報です）