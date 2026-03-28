『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて林ゆめ（はやし・ゆめ）さんよる後編。林さんは2017年、デビュー。2017年に、『週刊ヤングマガジン』2017年46号で初グラビアを披露し、以降、グラビア活動を本格化。『週刊プレイボーイ』は2018年29号に初登場。愛らしい美貌とスタイルの見事さで大きな話題に。現