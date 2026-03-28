「FUTO Voice Input」はAndroidデバイス上で OpenAI Whisperによる日本語音声入力を実現し、ソフトキーボードや汎用音声認識APIと連携し音声認識によるテキスト変換を可能にします。FUTO Voice Inputhttps://voiceinput.futo.org/keyboard / VoiceInput · GitLabhttps://gitlab.futo.org/keyboard/voiceinput◆概要FUTO Voice Inputがサポートしているソフトキーボードは以下の通り。・FUTO Keyboard・HeliBoard・FlorisBoard