山形県米沢市の中心部で27日夜遅くにかけて住宅など3棟に拡大した火事で、警察は焼け跡から見つかった１人の遺体の身元の確認などを進めています。この火事は、27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目の中村悦子さんの住宅から火が出て、木造2階建ての住まいのほか、隣接する住宅や小屋にも拡大し、あわせて3棟が焼けたものです。火ははおよそ5時間半後の午後11時20分すぎに消し止められましたが、火元となった中村さんの住まいから