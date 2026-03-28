◎持丸修一（もちまる・しゅういち）1948年（昭和23）4月17日、茨城県北相馬郡藤代町（現取手市）生まれの77歳。龍ケ崎一では3年時に二塁手として第48回センバツに出場し、1回戦の興南戦で2安打を記録。国学院大4年時から龍ケ崎一のコーチに就任し、卒業後は日本史の教員として勤務。27歳で監督に就任し、1990年夏の甲子園に出場。翌91年夏にも連続出場したが、松井秀喜がいた星稜と対戦して敗退した。1996年から藤代に