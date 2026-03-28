新たなビジネスを生み出す拠点となるワーキング施設が秋田市中心部にオープンしました。進藤記者「JR秋田駅西口ある商業ビル＝アルスに新たな施設が誕生しました。企業のオフィスとして活用できるほか、学生が勉強に使えるスペースです」28日にオープンした「LiSH AKITA」。共有スペースや会議室、個人で利用できるブースなど5つの区画に分かれています。スタートアップや起業をコンサ