高松市は2024年から高松競輪場の再整備に取り組んでいます。このうち、「チータカ広場」が28日リニューアルオープンしました。 新しいチータカ広場は親子で楽しみ、親しまれる場を目指し、ターザンロープと５つのスライダーを備えた大型複合遊具「チータカタワー」が建てられたほか、子どもがペダルをこぐと空中の自転車が前進する「ギアサイクリング」などの施設が設