平塚競輪場のF2ミッドナイト「競輪アプリウィンチケット杯」は29日が初日。28日は前検が行われた。ガールズの大注目はフレッシュクイーンを制した北岡マリア（20＝石川）。ところが、この中間は意外な事態に陥っていたという。「帰ってきてから体調が良くなくて…。寝込んで室内で練習しました。感じ自体は悪くなかったです。今は自力を出していきたいのもあるしG1というのが目標です」プレッシャーとも戦って疲れが出たの