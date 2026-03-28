明治安田J2・J3百年構想リーグ第8節（28日・岐阜長良川競技場ほか＝6試合）東のB組で岐阜が長野に5―1で大勝し、勝ち点18で暫定首位に浮上した。A組は湘南が横浜FCを3―1で下し、同19。西A組の奈良は金沢に勝った。