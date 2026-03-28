米価高騰が長引き、消費者のコメ離れも見られる中、大きな“反動”がやって来つつある。中東情勢悪化で日本の農業に大打撃…ほぼ全量が輸入依存の原油&肥料高で“二重苦”に農水省は23日、2025年産米の需要見通しを下方修正し、691万〜704万トンになると発表した。昨年10月時点では697万〜711万トンを見込んでいたため、最大7万トンの引き下げとなる。昨年7月から今年1月の事業者の精米実績をもとに、見直しが行われた。