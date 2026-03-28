視聴率2ケタキープで独走、配信での視聴者数、SNSでの考察の盛り上がり、ネットニュースの数もトップクラス。冬ドラマは、TBS系日曜劇場の強さを示した鈴木亮平（42）主演の「リブート」のひとり勝ちに見えたが……。【もっと読む】黒木華“35歳の転機”と低迷フジ系月10の追い風に…野呂佳代“当たるジンクス”にかかる期待「視聴率は“低空”と言われますが、日本テレビ系の『冬のなんかさ、春のなんかね』とフジテレビ系の『