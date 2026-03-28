ここ数年、新NISAをきっかけに投資を始めた人や、これから始めようと考えている人は多いのではないでしょうか。中でもS&P500やオルカン（全世界株式）といった投資信託は、SNSなどでもよく目にする人気の投資先です。 掲題のように「せっかく貯めた100万円、人気のS&P500に全額投資して本当に大丈夫？」と、リスクが気になるところでしょう。 本記事では、2026年の市場動向を交えつつ、賢く資産運用するためのリスク