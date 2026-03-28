「貯金100万円」を“S&P500”に投資したい！ 最近「米国株は先行き不安」と聞きますが、全額投資は危険ですか？ オルカンも買えば“リスク分散”になるでしょうか？

「S&P500」の今後の見通しは下落リスクを懸念する見方も

投資信託の中で王道とも呼ばれるS&P500は、米国の主要企業500社を投資対象とする商品です。

ニューヨークに本社を置き、世界トップの運用資産残高を誇るBlackRockなどが提供する多くのファンドでも、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500指数（配当込み、円換算ベース）に連動する運用成果を目指すと説明されています。

今後も米国が世界経済をけん引すると考えるのであれば、全世界株式（オルカン）よりも高いリターンが期待できる有力な選択肢となるでしょう。

一方、2026年3月時点では、米国株の先行き不安を伝えるニュースも散見され、今後の下落リスクを懸念する見方もあります。今回のケースのように100万円という金額であれば、新NISAで一括投資が可能な「成長投資枠」における年間上限枠の240万円に収まります。

しかし、S&P500へ一括で全額投資する前に、つみたて投資枠を利用した時間的な分散投資など、ほかの選択肢も検討してみましょう。



「オール・カントリー」だけでリスク分散は十分と言えない

「アメリカだけに集中して投資するのは怖いから、全世界に分散で投資できるオルカンを選ぼう」と考える人も多いかもしれません。オール・カントリー、いわゆるオルカンは、新興国も含めた世界各国の株式指数に連動する投資信託であり、一見、理想的なリスク分散商品のように思えます。

しかし、MSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）が公表している値によると、オルカンが連動する指数の国別構成比は、約66.7％を米国株が占めています。2番手以降の日本（4.7％）英国（3.1％）とは大きく差が開いている状況です。

この構成比を踏まえると、S&P500とオルカンは、結果としてある程度似た値動きをすると推測されます。S&P500のリスクを分散させる目的でオルカンと併せ持つという選択は、それだけでは十分な対策とはいえないでしょう。



「日本株式」や「新興国株式」への分散投資が効果的

では、本当の意味でリスクを分散させるにはどうすれば良いのでしょうか。ここで選択肢として浮上するのが、日本株式や新興国株式への投資です。

2025年、両者は好調に推移し、局面によってはオルカンやS&P500を上回るパフォーマンスを見せたという分析もあります。もちろん、どの国がいつ伸びるのかを正確に予測することはできません。だからこそ、特定の国への一極集中を避ける戦略が有効でしょう。

米国株への一極集中を避けたい人であれば、「先進国、国内、新興国」など各地域にバランスよく投資するのも、資産運用の候補となりそうです。



まとめ

手元の100万円をS&P500に全額投資するのは、大きなリターンが期待できる一方、米国市場の下落リスクをダイレクトに受ける危険性があります。また、リスクヘッジのつもりで選んだオルカンも、実は中身の大部分が米国株である点には注意が必要です。

大切な資産を守るためには、米国株への依存度を調整し、日本株や新興国株なども視野に入れた分散投資が良いかもしれません。新NISAの枠をうまく使いながら、自分に合ったポートフォリオを組んでいきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー