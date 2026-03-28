中国・広東省肇慶市の男性が電動バイクの当選QRコードをネット上で見せたところ、他人に引き換えられる騒動があった。中国メディアの鳳凰網が26日に報じた。記事によると、男性がビールを購入したところキャンペーンの大賞で電動バイクが当選した。当選者用のQRコードがビール缶のプルタブにプリントされており、男性はこれを撮影した動画をネット上に投稿。「マジか」と喜んだ様子で報告した。ところが、この動画を見た人が男性よ