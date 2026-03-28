「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・ベシア投手が同点の七回から登板。愛娘の死去を乗り越え、１回を無失点に抑えた。ベシアの名前がコールされると本拠地は総立ちとなり大きな拍手がわき起こった。１死から安打を浴び、２死二塁のピンチを招いたが、最後はペルドモを詰まらせての二直に打ち取り無失点。ベシアは雄たけびをあげ、ベンチに戻る際には左胸をたたきながら天