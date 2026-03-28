県立高校の再編案を巡って、統廃合の対象となっている安西高校の地区で説明会が開かれ、存続を求める声が相次ぎました。 県教委は少子化などを理由に安佐南区の安西高校と安佐北区の高陽高校と高陽東高校を１つに統廃合する方針を示しています。 ２７日に安西高校の地区で開かれた説明会には地元住民ら約６０人が参加し、「小規模校でも存続する方法がないのか」など素案の撤回を求める声が相次ぎました。 地元住民「少ない生徒